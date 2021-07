Milan, James Rodriguez apre alla Serie A: “Ottimo campionato per le mie ambizioni”

Il fantasista colombiano ha parlato di un suo possibile trasferimento nel campionato italiano, strizzando l'occhio a tutte le squadre interessate a lui all'interno della massima serie

Classe cristallina, concretezza sotto porta e inventiva nella zona nevralgica del rettangolo verde. Tutte caratteristiche tecnico tattiche immagazzinate all'interno del ritratto tecnico di un giocatore, molto spesso, sfortunato in gran parte dei palcoscenici internazionali nei quali ha provato ad essere protagonista. Il mondiale brasiliano del 2014 è stato il suo definitivo trampolino di lancio per entrare di diritto nell'olimpo del calcio che conta. Real Madrid e Bayern Monaco hanno accolto il suo talento piazzandolo, nei primi mesi delle sue avventure, al centro dei propri progetti. Infortuni, problemi di caratura tecnica e tattica non gli hanno tuttavia garantito quella continuità di prestazioni che sarebbe stata necessaria per concretizzare nel migliore dei modi il suo infinito talento.

Adesso, dopo l'ennesima esperienza fallimentare tra le fila dell'Everton, James Rodriguez è alla definitiva ricerca di un riscatto che gli manca da ormai troppo tempo. Dopo la partenza di Hakan Calhanoglu, il Milan starebbe cercando un nuovo tassello per completare il suo mosaico offensivo. Il trequartista sudamericano potrebbe davvero fare al caso della compagine rossonera, visto anche e soprattutto il suo spiccato gradimento per il campionato di Serie A. Intervenuto nel corso di una sua diretta su Twitch, il fantasista ex Bayern Monaco ha parlato proprio della massima serie italiana, lanciando un segnala a tutti i suoi estimatori calcistici all'interno del Bel Paese. Ecco le sue dichiarazioni: “Mi chiedono dove giocherò, non conosco la verità. È un argomento abbastanza complicato. Vediamo cosa succede. Vorrei giocare dove mi vogliono. Ho già giocato in tutti i campionati, mi manca l’Italia, la Serie A sarebbe una buona opzione. Non so se succederà in futuro. Ho giocato in Portogallo, Spagna, Francia, Germania, Inghilterra. Sarebbe record, non so quanti giocatori lo hanno fatto, penso pochi”.