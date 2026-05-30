Terminata da pochi giorni la Serie A, è tempo di bilanci. Tra obiettivi raggiunti e rimpianti, la stagione ha regalato enormi sorprese. Una di queste, è il Milan fuori dalle top 4: dopo una stagione passata costantemente al secondo posto, il crollo verticale delle ultime giornate ha portato a questo risultato inaspettato, portando anche all'esonero di Allegri e al totoallenatori degli ultimi giorni in casa rossonera.

LE PAROLE DI MODRIC

Chi ha espresso il suo rammarico, nelle ultime ore, è Luka Modric. Il campione croato ha firmato con il Milan questa estate dopo 13 anni al Real Madrid, dimostrandosi il solito fenomeno che ha saputo essere nell'ultimo decennio, culminato anche con un pallone d'oro. Il 40enne ha espresso il suo rammarico per il finale di stagione tramite i suoi profili social: "Una stagione con momenti belli e momenti difficilli, ma alla fine dobbiamo affrontare la dura realtà e ammettere che non è finita come avremmo voluto! Vorrei ringraziare di cuore tutti I tifosi del Milan per l’affetto,il rispetto e il grande supporto che mi hanno dimostrato durante tutto l’anno! Forza Milan", conlcude. Il suo futuro è ancora in bilico, vista l'imminente scadenza del suo contratto ma la possibilità - lato giocatore - di attivare un prolugnamento per un altro anno. Si deciderà, probabilmente, al termine del suo ultimo mondiale.

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