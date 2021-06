Milan, Ibrahimovic: “Dispiaciuto per Donnarumma, la mia sull’arrivo di Giroud”

Le dichiarazioni rilasciate da Zlatan Ibrahimovic a "La Gazzetta dello Sport": diversi i temi trattati dall'attaccante del Milan

"Che valore ha Donnarumma? È cresciuto nel Milan, poteva essere il portiere di questa squadra per 20 anni. Anzi, magari non per 20 perché non è Ibra (scherza lo svedese, ndr). Ma è il più forte del mondo, sarebbe potuto diventare Mister Milan come Paolo Maldini. Che valore si poteva dare a Maldini? Non c'è una misura. Se Gigio va via non lo so, ma serve essere in due per ballare il tango. Gli direi di restare al Milan fino alla fine", sono state le sue parole.