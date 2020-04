Milan, Haaland incorona Ibrahimovic: “Mi piace la sua mentalità, è stato la mia ispirazione”

Erling Braut Haaland incorona Zlatan Ibrahimovic.

VIDEO Coronavirus, Ibrahimovic in versione Sampei: Zlatan combatte la quarantena… pescando

Il giovane talento norvegese nel corso di questa stagione, prima che tutto venisse interrotto, ha prima vestito con grande profitto la maglia del Salisburgo e poi quella del Borussia Dortmund dove è già diventato un idolo. L’attaccante scandinavo classe ’00 ha stupito l’Europa intera e per lui si prospetta un prossimo futuro addirittura al Real Madrid, ma al momento a goderselo è il club giallonero. Il possente centravanti in forza ai tedeschi, attraverso le colonne del magazine inglese ‘Four Four Two‘, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

Serie A, “United per l’Italia”: a Pasquetta i giocatori italiani si sfidano su FIFA 20 per la Protezione Civile

“Mi piace la mentalità di Ibra e il modo in cui vede le cose in modo diverso, penso di aver sempre avuto anche io la stessa fiducia in me stesso”.

Aleesami: “In Italia ignoranti, ecco perché. Sarri e De Zerbi fanno calcio vero. Haaland? Rispondo così”