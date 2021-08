Milan, Giroud chiama Ziyech: “Sinistro formidabile, abbiamo un ottimo feeling”

Olivier Giroud, attaccante francese del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'interesse che l'Inter per lui, soffermandosi anche sugli anni passati al Chelsea, in Premier League

Il nuovo acquisto del Milan, Oliver Giroud, ha parlato in conferenza stampa sulla sua nuova esperienza in Italia, ricordando anche i tempi del Chelsea di Conte: "Io ho sempre detto che quando ero piccolo avevo il sogno di giocare in Premier League ma penso che fosse arrivato il momento di scoprire una nuova cultura e un nuovo paese. Il Milan è stata l'opzione migliore per me e sono grato di poter vestire i colori rossoneri. Sono felice di essere qui. Il mio tempo al Chelsea era finito anche perchè il manager voleva giocare con altri giocatori, spendendo tanti soldi sul mercato. Lì ho capito di dover lasciare il club e ho ricevuto una grande accoglienza da Maldini".