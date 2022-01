Milan, ecco Marko Lazetic: la promessa di Stankovic sulle orme di Ibrahimovic

Marko Lazetic è nuovo giocatore del Milan, ufficializzato nella giornata di oggi dalla dirigenza rossonera. Per il giovane serbo contratto fino al 2026 e maglia numero 22.

⚽️

Primo acquisto della sessione invernale di calciomercato per il Milan, che ufficializza tramite i propri canali l'acquisto di Marko Lazetic. Il centravanti di nazionalità serba giunge alla corte di Pioli nei panni di terzo slot di un attacco già coperto da due esperti del ruolo come Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è da sempre idolo e mentore d'ispirazione calcistica del classe 2004, dimostrato dalla figurina del fuoriclasse ex Manchester United e PSG appesa nel proprio armadietto, durante il periodo trascorso tra le fila della Stella Rossa.

Dopo il mancato riscatto di Pietro Pellegri tornato in un primo momento al Monaco (squadra proprietaria del cartellino) e rigirato in prestito al Torino, la compagine rossonera non si è fatta trovare impreparata, mettendo a segno questo colpo di mercato in prospettiva. Il classe 2004, calcisticamente lanciato da Dejan Stanković, arriva per la cifra complessiva di 4 milioni di euro ed un contratto che lo lega al Milan fino al 2026.

Nella stagione in corso l'attaccante ha collezionato 16 presenze ed una sola rete con la maglia biancorossa. Le peculiarità tecniche proprie del neo acquisto del diavolo sono i 192 centimetri di altezza ed una grande capacità nel legare i reparti nell'ultimo quarto di campo, qualità che sicuramente può tornare utile a Stefano Pioli per la finalizzazione ultima delle azioni. Maglia numero 22 per Lazetic e tanta voglia di dimostrare le proprie qualità al fianco di Ibrahimovic.