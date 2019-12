Milan, Donnarumma: “Ringrazierò Mihajlovic a vita. Italia? Bel gruppo, l’Europeo…”

Gianluigi Donnarumma tra i presenti alla cerimonia di premiazione del Golden Boy.

L’estremo difensore del Milan è stato premiato questa sera a Torino come miglior giocatore italiano Under 21. Ai microfoni del giornalisti presenti, il portiere classe ‘99 ha ripercorso la sua prestigiosa carriera agli albori: “Gioco in Serie A da quattro anni, ora anche in Nazionale e sono orgoglioso. All’inizio io pensavo solo a lavorare, poi mister Mihajlovic, che ringrazierò tutta la vita, ha deciso di farmi giocare. In Nazionale purtroppo c’è stata la bruttissima esclusione dal Mondiale, adesso siamo tutti giovani, siamo in bel gruppo, abbiamo fatto un girone di qualificazione fantastico e adesso c’è la parte più dura che è l’Europeo”.

