Milan-Dinamo Zagabria, Pioli: “Serie A o Champions League uguale. De Ketelaere…”

Dopo il buon pari ottenuto all'esordio in Champions League nella trasferta contro il Salisburgo, il Milan si appresta ad affrontare a San Siro la Dinamo Zagabria nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi della massima competizione europea per club. Di seguito le dichiarazioni del tecnico rossonero, Stefano Pioli, in sede di conferenza stampa alla vigilia della gara di domani sera.

DINAMO ZAGABRIA - "È una sfida molto importante e l’abbiamo preparata come tale. La nostra ambizione è mettere in campo il nostro massimo in ogni singola partita. In Europa il livello si alza? Se noi giochiamo a un livello alto, non ci sono differenze tra Italia ed Europa e si può vincere in entrambi i casi. Allo stesso modo, se il livello scende, perdi in Europa come in Italia. E allora dico che domani dobbiamo giocare al massimo delle nostre potenzialità, con un livello alto in termini tecnici, mentali e di approccio. La squadra sta bene, conosco minutaggio di tutti e posso garantire che giocheremo con assoluta determinazione.