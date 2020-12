Milan-Celtic, Pioli guarito dal Covid: “Mi sentivo un leone in gabbia, quando mi hanno detto che ero negativo…”

Il Milan ritrova il proprio allenatore Stefano Pioli che è guarito dal Covid 19.

Il tecnico rossonero tornerà in panchina nella sfida interna di giovedì contro il Celtic, grande emozione quella provata dall’allenatore che ha dichiarato quanto segue nel corso dell’intervista rilasciata a Sky Sport.

“Questo periodo l’ho vissuto come un leone chiuso in gabbia. Avrei tanto voluto essere a Milanello. Ringrazio la società per avermi fornito i mezzi utili a lavorare bene anche da lontano. Certo, farlo da casa non è come farlo sul campo. Ieri sera – ha detto Pioli dalle parole raccolte da milanlive.it -, quando mi hanno detto che ero negativo al tampone mi sono emozionato. Qui sto bene e sono felice di essere tornato”.