Milan, Brahim Diaz: “Tutti pronti a dare il massimo per grandi traguardi”

Brahim Diaz, centrocampista del Milan fresco di ritorno nella società rossonera, suona la carica per la prossima stagione di Serie A, dicendosi entusiasta di iniziare una nuova stagione con il club lombardo

Il centrocampista del Milan, Brahim Diaz, suona la carica per la compagine rossonera in vista del prossimo campionato di Serie A. In seguito al ritorno a Milano dovuto all'accordo tra il club del patron Scaroni e il Real Madrid, il fantasista iberico è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanTV. Di seguito, ecco le sue parole: "Lo scorso anno sono stato benissimo qui, mi sono divertito molto e ho colto la grandezza di questo club. Quest'anno speriamo di poter fare meglio anche se la scorsa è stata una stagione molto positiva: ora c'è un'altra stagione da affrontare e il Milan merita che questo gruppo sia all'altezza. Credo che siamo tutti pronti a dare il massimo e a conquistare grandi traguardi".

La società rossonera ha deciso di rinnovare il prestito per il classe 1999 spagnolo, tornato al Real Madrid dopo aver concluso l'esperienza di quest'anno al Milan. Pochi giorni fa infatti il club meneghino ha comunicato l'acquisizione a titolo temporaneo del giocatore con un prestito biennale fino al 30 giugno 2023.

Cresciuto nelle giovanili del Malaga, Brahim Diaz ha vissuto la sua prima esperienza professionista nel 2016 al Manchester City, dopo aver passato tre anni nelle giovanili della squadra inglese. Nella compagine britannica ha collezionato però solamente cinque presenze in tre anni fino al 2019, anno in cui viene acquistato dal Real Madrid, debuttando nella partita vinta per 2-1 dai Blancos contro il Betis Siviglia. Con la società di Florentino Perez ha conseguito un bilancio complessivo di 15 presenze e 1 gol.

Nell'estate 2020 viene ceduto al Milan in prestito annuale, entrando subito in confidenza con il campionato italiano, scendendo in campo in tutte le competizioni in 27 occasioni, segnando anche 4 gol e 4 assist con la squadra rossonera.