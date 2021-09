Milan, Boscaglia incorona Tonali: “Presto sarà titolare in Nazionale”

Le dichiarazioni rilasciate da Roberto Boscaglia, l'allenatore che lanciò Sandro Tonali in quel di Brescia

Tra i protagonisti del match, Sandro Tonali . Il giovane talento classe 2000, tra i migliori per rendimento, ha regalato l'assist decisivo a Rebic . Chi ha speso parole al miele nei confronti del centrocampista di proprietà del Milan è Roberto Boscaglia , l'allenatore che nel 2017 lo ha lanciato in quel di Brescia . "Lo scorso anno, quando venivo interpellato, ripetevo sempre che quella stagione di alti e bassi era fisiologica. Perché era reduce da quattro anni in cui giocava sempre, con i club e con tutte le nazionali. Non si era mai fermato, e poi si è presentato al Milan mezzo infortunato", ha dichiarato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb".

"Sembra un altro giocatore? La condizione fisica fa tanto, lui è un giocatore di forza e ha grande qualità. E poi un anno a Milano è servito per conoscere l'ambiente, per familiarizzare con una nuova realtà. Lui ha sempre avuto tanta personalità, io l'ho fatto esordire a 17 anni. Era solo una questione fisica. Perché Sandro non è in Nazionale? Tonali lo sarà, lo è già stato con Mancini. E' il ct che l'ha lanciato in Nazionale, gli ha fatto giocare gare importanti. Poi non stava benissimo, è uscito dal giro e non è andato agli Europei, ma Mancini è intelligente e presto Tonali sarà il centrocampista della Nazionale. Lui sta giocando un centrocampo a due, ma può fare la mezzala in un centrocampo a tre come quello dell'Italia".