Milan, Bonera positivo al Coronavirus: il comunicato del club rossonero

Daniele Bonera positivo al Coronavirus.

L’ex difensore, e attuale collaboratore tecnico del Milan, è risultato positivo al Covid-19. A darne è stata la stessa società rossonera con un comunicato ufficiale diramato sul proprio sito di riferimento.

“Daniele Bonera, a seguito di un aumento della febbre, si è sottoposto ieri a casa a un tampone, che ha poi restituito un test positivo per il Covid 19; Bonera è attualmente a casa ed è in buone condizioni. Tutti gli altri test con tampone effettuati ieri dalla squadra hanno dato esito negativo. Seguirà ora un rigoroso monitoraggio secondo le indicazioni ATS e nel rispetto dei protocolli in vigore”, si legge.