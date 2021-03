Manchester Und-Milan, Pioli: “Non è una finale anticipata, serve un risultato positivo”

Il Milan si proietta alla sfida di Europa League in casa del Manchester Utd.

I rossoneri affronteranno i Red Devils nella sfida valida per gli ottavi di finale della competizione europea. In vista del match contro gli inglesi è intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli.

“Finale anticipata credo di no, tante squadre agli Ottavi hanno possibilità di vincere. Sicuramente è un match molto prestigioso tra club con tanta storia. Lavoriamo per realizzare i nostri sogni e vincere. Queste gare vanno giocate al massimo, con convinzione e rispetto. Loro sono forti. Un risultato positivo ci darebbe più slancio e forza per il ritorno. Quando giochiamo da squadra applicata e intensa, riusciamo a mostrare le nostre qualità. Ci siamo preparati per fare un’altra buona prestazione. Si parte sempre dall’essere squadra in entrambe le fasi, è importante essere compatti. Difendiamo bene quando siamo tutti attivi e allo stesso modo attacchiamo bene quando siamo tutti attivi. Lo United ha vinto contro una squadra fantastica che vinceva da 20 partite ossia il City. Vittoria meritata con intensità e qualità, abbiamo studiato bene anche quella partita“.