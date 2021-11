LIVE Champions League, Milan-FC Porto: segui la diretta del match delle 18.45

Milan ed FC Porto si affrontano nel match valido per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League: segui la diretta testuale del match, in programma allo Stadio "Giuseppe Meazza" di San Siro

Torna la Champions League ed il Milan di Stefano Pioli cerca la prima vittoria stagionale del massimo trofeo europeo. I rossoneri - ultimi nel girone B di Champions a zero punti in classifica -, ospitano allo Stadio "Giuseppe Meazza" di San Siro, il Porto guidato dal tecnico portoghese Sergio Conceicao, secondo a quota quattro punti in classifica in coabitazione con l'Atletico Madrid.