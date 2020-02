Hertha Berlino, Piatek pizzica il Milan: “Sono abituati a cambiare attaccante ogni anno”

La frecciatina di Krzysztof Piątek.

Nella giornata di venerdì l’attaccante polacco, arrivato in Germania durante la sessione invernale di calciomercato, ha esordito con la maglia dell’Hertha Berlino in occasione della sfida contro lo Schalke 04, terminata con il risultato di 0 a 0.

Hertha Berlino, Piatek: “Il club ha idee chiare su di me. Voglio segnare tanti gol”

Pochi giorni dopo la prima gara ufficiale, l’attaccante polacco ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sport Bild, lanciando una pesante accusa nei confronti del Milan, suo ex club che lo ha ceduto dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic: “Fare gol è una passione, le aspettative sono molto alte a Berlino e i tifosi in città mi hanno già urlato: ‘Piatek, pum, pum, pum!‘. In panchina dopo l’arrivo di Ibrahimovic? Al Milan succede questo. Cambiano gli attaccanti ogni anno, quindi probabilmente è una loro abitudine“.