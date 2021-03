Fiorentina-Milan, Brahim Diaz: “Siamo vivi! Vittoria importante, felice di aiutare la squadra. Futuro? Vedremo…”

L’attaccante rossonero, Brahim Diaz.

A margine del successo per 3-2 del Milan, nel match del “Franchi” contro la Fiorentina di Cesare Prandelli – che non ha rilasciato dichiarazioni nel post gara (LEGGI QUI) -, l’attaccante rossonero Brahim Diaz, ha commentato così la vittoria della compagine di Stefano Pioli, nel corso dell’intervista ai microfoni del format “Sky Sport”. Di seguito le dichiarazioni del numero 21 rossonero.

“È stata una vittoria molto importante e sono contento per la squadra, per il ritorno ai tre punti. Siamo vivi, lo abbiamo dimostrato ancora una volta: giochiamo un bel calcio e questo ci porta a vincere. Futuro? Qui sono molto contento, mi trovo molto bene con il gruppo e con i tifosi. Vedremo… L’affiatamento nel secondo tempo è stato ottimo, gioco dove vuole il mister. Il gol? Come dico spesso alla mia famiglia un gol è sempre un gol, questo è stato da rapinatore d’area. Sono sempre felice di aiutare la squadra, dobbiamo continuare così”.