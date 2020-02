Fiorentina-Milan, Antonini: “Sfida tra due squadre in grande forma. Ibrahimovic? Un trascinatore, grazie a lui…”

Manca un giorno alla sfida tra Fiorentina e Milan, valevole per la venticinquesima giornata di serie A.

Luca Anotnini, ex difensore dei diavoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante un’intervista a FirenzeViola.it, in merito alla gara che vedrà i rossoneri di Stefano Pioli, ex allenatore dei viola tra il 2017 e il 2019, fronteggiare la compagine guidata da Beppe Iachini, presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze:

“E’ una sfida tra due squadre che ora sono in salute ed in ripresa e che comunque stanno giocando un buon calcio. L’ambiente di Firenze sarà carico e positivo dopo la vittoria contro la Sampdoria e, insieme a Iachini ci sarà voglia di battere Pioli, ex allenatore viola. Cos’ha portato Ibra al Milan? Sicuramente una mentalità vincente che prima mancava, l’abitudine al successo, a cercare sempre e comunque risultato positivo. È un giocatore di grande personalità, un trascinatore… Vedendo Ibra davanti gli altri hanno meno pressione addosso perché se la prende tutta lui e riescono ad esprimersi con maggiore serenità. Così vengono fuori giocatori come Rebic: lo svedese è un acquisto azzeccato“.

