Il Milan batte lo Sparta Praga e conquista il primato del gruppo H.

Un gol, quello di Hauge, è bastato alla squadra guidata da Stefano Pioli per acquisire questo importante successo che vale – in seguito alla sconfitta del Lille in casa del Celtic – il primo posto nel girone. Le certezze che hanno accompagnato il Milan a guadagnarsi la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta dell’Europa League non sono scomparse oggi, confermando l’ottimo momento di forma della franchigia rossonera. Nella prima frazione di gioco, proprio la rete del giocatore norvegese ex Bodo Glimt ha sbloccato la partita e ha consentito al giovane undici messo in campo dal tecnico ex Fiorentina ed Inter di poter controllare in maniera piuttosto agevole il resto della gara.

Poche chances, al contrario, per lo Sparta Praga, protagonista di un’unica occasione sul finale della sfida sventata da un grande intervento di Tatarusanu. Prestazione comunque solida e compatta da parte del Milan che si aggiunge alle già qualificate Roma e Napoli, anche loro teste di serie nel sorteggio di lunedì che svelerà le avversarie delle tre italiane in corsa per una possibile vittoria finale.

Di seguito la classifica finale del gruppo H.

Milan 13 pt.

Lille 11 pt.

Sparta Praga 6 pt.

Celtic 4 pt.