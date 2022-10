Chelsea-Milan, Shevkenko su Giroud: “Contro i blues sfida speciale. In rossonero…”

Doppio ex di Chelsea e Milan , Andry Shevchenko si è espresso sulla sfida di Champions League tra blues e rossoneri, in programma mercoledì 5 ottobre alle 21.00 a Stamford Bridge. L'ex capitano della Nazionale ucraina, intervistato ai microfoni di Milan TV, si è soffermato sull'attuale momento di forma del centravanti francese della compagine allenata da Stefano Pioli , Olivier Giroud , anch'egli doppio ex della sfida. Di seguito le dichiarazioni dell'ex Dinamo Kiev .

"E' una bravissima persona. E' un attaccante che sa dove mettersi per fare gol, ha un grande fiuto del gol. E' elegante, ha ancora tanto da dare al Milan. Avere in squadra uno come lui aiuta tanto. Sarà una partita speciale per lui quella contro il Chelsea".