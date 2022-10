Chelsea-Milan, 2700 supporter rossoneri presenti allo “Stamford Bridge”

E' tutto pronto per Chelsea-Milan, match valido per la terza giornata della fase a gironi di Champions League in programma oggi alle 21:00. "Stamford Bridge" verso il tutto esaurito con i tifosi inglesi, che hanno raccolto l'invito del tecnico Blues di riempire lo stadio. Secondo quanto riportato da "Tuttomercatoweb", tuttavia, anche i supporters rossoneri sono pronti a sostenere la propria squadra. Saranno infatti 2700 i presenti nell'impianto londinese in occasione della sfida che si terrà questa sera.