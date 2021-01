Chelsea, Lampard raffredda la pista Tomori-Milan: “Può partire a una sola condizione”

Fikayo Tomori è finito in orbita Milan che potrebbe portarlo in rossonero nell’attuale sessione di mercato.

Le ultime indiscrezioni relative al prossimo rinforzo difensivo del Milan sembrano indicare la pista inglese come la più probabile. I rossoneri infatti, consapevoli delle difficoltà per l’acquisto di Mohamed Simakan, sembrano aver virato sul giovane centrale canadese dei Blues. Il classe ’97 sta giocando davvero poco con i londinesi.

In merito alla questione legata al giovane calciatore ha detto la sua anche Frank Lampard che, durante la conferenza stampa odierna, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni proprio sul futuro di Tomori.

“Voglio essere chiaro su Tomori. Ha un futuro a lungo termine qui al Chelsea, a prescindere se partirà o meno in prestito a gennaio. Abbiamo già un piano per lui”.

Il manager inglese ha lasciato ben intendere che la società londinese non è intenzionata ad una cessione a titolo definitivo, il centrale di difesa sarà infatti ceduto soltanto attraverso la formula del prestito secco. Il Chelsea ha intenzione di puntare sul classe’97 e ha come idea di base quella di farlo giocare con maggiore continuità in un altro club.

Una soluzione che rischia di raffreddare l’interesse del Milan che vorrebbe acquistare un difensore di prospettiva non solo per i prossimi sei mesi, bensì a lungo termine. L’idea Tomori resta in piedi, ma la società di via Aldo Rossi e quella londinese dovranno raggiungere un accordo che sia congeniale ad entrambe.