Champions, Milan-Atletico Madrid: Griezmann e Suarez rispondono a Leao, beffato Pioli

Sconfitta dolorosa per il Milan di Stefano Pioli contro l'Atletico Madrid di Simeone

Sconfitta dal sapore di beffa per il Milan di Stefano Pioli che è andato ad un passo dall'impresa in quel di San Siro. Romagnoli e compagni in vantaggio con la firma di Leao su assist di Diaz. La partita del diavolo rossonero è stata, poi, viziata dall'espulsione di Kessie alla mezz'ora del primo tempo. Nella ripresa l'Atletico Madrid ha provato invano a buttare giù la muraglia capitanata da Mike Maignan fino a quando a sei minuti dalla fine Antoine Griezmann ha ripristinato l'equilibrio mandando in estasi i tifosi dei Colchoneros. Al 97 l'ex BarcellonaSuarez ha trasformato un rigore concesso dal direttore di gara per fallo di mano di Kalulu. Brutta batosta per il Milan dopo la sconfitta immeritata rimediata ad Anfield contro il Liverpool.