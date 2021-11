Champions League, Atletico Madrid-Milan 0-1: commento e classifica aggiornata

La vittoria firmata da Messias consente ai rossoneri di continuare a sognare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League

Un Milan che, tuttavia, ha giocato meglio dei campioni di Spagna in carica, con un secondo tempo rabbioso che ha portato al vantaggio firmato da Messias. In seguito ad un'azione manovrata dei rossoneri, Kessie viene servito in profondità sulla corsia di sinistra e serve un pallone perfetto per la testa del brasiliano, che al primo pallone toccato in Champions League realizza anche il primo gol con la maglia dei Diavoli. Una rete pesantissima, che vale i tre punti per Pioli e i suoi, che a San Siro riceveranno, nell'ultimo turno, il Liverpool già qualificato e che dovrà essere battuto sperando in un risultato positivo dalla sfida tra Porto e Atletico Madrid.