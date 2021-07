Calciomercato Milan, ufficiale l’arrivo di Giroud: vestirà la maglia numero 9

Dopo aver sostenuto e superato le visite mediche di rito, Oliver Giroud è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan: l'annuncio

La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: Oliver Giroud è un nuovo calciatore del Milan . Ex tra le altre di Arsenal e Chelsea , l'attaccante francese - dopo aver svolto e superato le visite mediche di rito - ha firmato un contratto che lo legherà al club rossonero fino al 30 giugno 2023. E vestirà la maglia numero 9 . Di seguito, il comunicato diramato dal Milan attraverso il proprio sito di riferimento.

Nato a Chambéry (Francia) il 30 settembre 1986, Giroud cresce nel Settore Giovanile del Grenoble con cui esordisce in Prima Squadra nel 2005. Dopo aver vestito le maglie di Istres e Tours, arriva la chiamata del Montpellier in Ligue 1 con cui colleziona 85 presenze e 39 gol in due anni, vincendo il Campionato nella Stagione 2011/2012.