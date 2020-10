Calciomercato Milan, ufficiale: Hauge è rossonero, scelto il numero di maglia. Il comunicato

La notizia era nell’aria, questa mattina l’ufficialità: Jens Petter Hauge è un nuovo giocatore del Milan.

Il giovane talento norvegese, che nella giornata di ieri ha svolto le visite mediche di rito presso la clinica “La Madonnina”, ha firmato il contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi cinque anni, fino al 30 giugno 2025. L’attaccante classe 1999 è sbarcato a Milano dopo l’accordo con il Bodo/Glimt, a cui il club di via Aldo Rossi verserà circa cinque milioni di euro più bonus.

Di seguito, il comunicato ufficiale diramato dalla società meneghina sul proprio sito di riferimento.

“AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Jens Petter Hauge da FK Bodø/Glimt. L’attaccante norvegese si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2025.

Nato a Bodø (Norvegia) il 12 ottobre 1999, Hauge è cresciuto nel Settore Giovanile del Bodø/Glimt con cui ha esordito in prima squadra nel 2016. Dopo 67 presenze e 9 gol, nel 2018 si è trasferito in prestito all’Aalesund, prima di far ritorno al Bodø/Glimt dove ha collezionato altre 51 presenze e realizzato 26 gol nelle due stagioni successive.

Il calciatore norvegese indosserà la maglia numero 15“.