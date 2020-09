Calciomercato Milan, salgono le quotazioni di Nastasic: la strategia dei rossoneri per l’acquisto del serbo

Continua la ricerca di un nuovo difensore centrale per il Milan.

Crotone-Milan, paura per Rebic: lussazione al gomito. Ecco quando potrebbe rientrare

Si avvicina la fine della sessione corrente di calciomercato e la dirigenza rossonera vorrebbe regalare al tecnico Stefano Pioli un nuovo rinforzo per completare in maniera ulteriore e definitiva il reparto arretrato. La pista che nelle scorse settimane avrebbe portato a Nikola Milenkovic della Fiorentina si è inesorabilmente raffreddata, con il giocatore che sembra destinato a rimanere in casacca viola a meno di clamorosi colpi di scena. Il nome che più di tutti sta tenendo banco per ora, invece, sarebbe quello di Matja Nastasic, centrale difensivo serbo in uscita dallo Shalke 04. Ad oggi, l’acquisto immediato del classe ’96 con un passato in Serie A, sarebbe più che indispensabile per il Milan vista la recente positività al coronavirus di Duarte, l’indisponibilità di Musacchio e la condizione fisica non ottimale di capitan Romagnoli, ancora ai box per un problema fisico rimediato durante il finale della scorsa stagione.

Serie A, Agnelli e Zhang a casa Milan: incontro con la dirigenza rossonera. Il motivo…

Con i soli Kjaer e Gabbia a gestire la retroguardia difensiva, la velocità con la quale questa operazione potrebbe andare a concludersi diventa elemento cardine per le strategie future del Milan. La formula pensata dal duo dirigenziale Maldini-Massara sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, che potrebbe andare a pesare in maniera meno gravosa sulle casse rossonere rispetto ad un acquisto a titolo definitivo o ad un prestito con obbligo. Restano dunque fuori portata Milenkovic e Rudiger, con quest’ultimo in uscita dal Chelsea ma per il quale la società del patron Paolo Scaroni non è intenzionata a spendere 4,5 milioni di euro per lo stipendio annuo.

VIDEO Crotone Milan, Pioli e il calciomercato: “Prendere un nuovo attaccante? Rispondo così”