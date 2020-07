Calciomercato Milan, rinnovo vicino per Donnarumma: i dettagli dell’operazione

Ore calde per il calciomercato del Milan.

In casa rossonera, oltre al rinnovo contrattuale di Zlatan Ibrahimovic, si lavorava da tempo anche al prolungamento del contratto di Gigio Donnarumma. L’estremo difensore classe 99′ – in scadenza nel 2021 – non ha mai nascosto la volontà di rimanere a difendere la porta dei rossoneri per ancora diverse stagioni. Due rigori neutralizzati in altrettante gare e prestazioni sempre più autorevoli e altisonanti hanno convinto la società di Via Aldo Rossi a rinnovare contratto e fiducia al giovane numero 99, che da poco ha anche raggiunto l’importante traguardo delle 200 presenze con questa maglia.

Milan, Pioli: “Concluderemo al meglio questa stagione, tutto sul futuro di Ibra. 6° posto? Il prossimo anno…”

Il suo agente Mino Raiola sta già discutendo con la società milanese per prolungare ulteriormente il suo contratto, tuttavia resta ancora qualche nodo da scogliere. Secondo quanto riportato da TuttoSport mancherebbe soltanto qualche dettaglio legato all’inserimento di una clausola rescissoria, proposta inoltrata dall’entourage del giocatore ma che il Milan sarebbe intenzionato a declinare. Nonostante i 50 milioni di euro che Raiola vorrebbe fissare al fine di poter fare liberare in futuro il portiere, la strada per il prolungamento sembra ormai in discesa, conoscendo anche le indubbie volontà di Donnarumma di vestire ancora per tanto tempo la casacca rossonera.

Serie A, 38ª giornata: designazioni arbitrali per le gare dell’1 agosto, Juventus-Roma…