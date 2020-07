Calciomercato Milan, rebus Ibrahimovic: il futuro dello svedese e la strategia dei rossoneri…

La permanenza di Ibrahimovic al Milan resta un rebus.

Arrivato a Milano durante la sessione invernale di calciomercato, l’attaccante svedese è stato l’uomo che, insieme al tecnico Stefano Pioli, ha cambiato volto ai rossoneri: prestazioni scarne e deludenti hanno gradualmente lasciato il posto a rendimento da top club e lunghe serie di risultati positivi, regalando all’allenatore emiliano un ormai insperato rinnovo contrattuale, arrivato di pari passo all’abbandono del progetto Ragnick. Per programmare il futuro del Milan, adesso, resta solo da sciogliere il nodo legato alla conferma del classe ’81.

Con 17 presenze e 9 gol all’attivo ‘Zlatan’ si è reso protagonista assoluto della seconda parte di stagione rossonera, specialmente sotto il profilo dell’esperienza e del carattere. Caratteristiche fondamentali per il raggiungimento dell’Europa League, specialmente alla ripresa del campionato post-lockdown. Oggi Ibrahimovic – secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport -, sarebbe intenzionato a rimanere un altro anno a Milano, anche se restano ancora da concordare alcuni importanti dettagli economici. Se Ibra Cadabra dovesse effettivamente vestire la maglia del Milan anche per il prossimo anno, lo stipendio attuale di 6 milioni di euro lordi dovrebbe ulteriormente puntare al ribasso, vista anche l’età non più giovanissima dello stesso calciatore.

Tuttavia, la dirigenza rossonero dovrebbe accontentare ugualmente le richieste del classe 81′ e del suo agente Mino Raiola, mediante l’introduzione di bonus d’ingaggio che dovrebbero servire a limare l’accordo tra le due parti. Seguiranno aggiornamenti…