Calciomercato Milan, Mandzukic ad un passo: l’ex Juventus pronto al ritorno in Italia. I dettagli dell’accordo

Salvo inattesi colpi di scena, Mario Mandzukic sarà un nuovo giocatore del Milan.

Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, l’entourage dell’esperto attaccante croato starebbero attendendo l’ok definitivo da parte del club rossonero, con le parti che avrebbero già raggiunto un accordo di massima: sei mesi di contratto con possibile opzione di rinnovo legata soprattutto alle presenze che il calciatore collezionerà fino al termine della stagione corrente e all’eventuale qualificazione alla prossima Champions League.

Il centravanti ex Juventus, attualmente svincolato, al momento si troverebbe ancora a Zagabria, in attesa del via libera per raggiungere Milano. Seguiranno aggiornamenti…