Calciomercato Milan, il punto sulle trattative: Kessiè, Hauge e Kaio Jorge

La Gazzetta dello Sport analizza le diverse trattative di calciomercato del club rossonero. Dalla permanenza di Kessiè alle situazioni legate s a Jeans Petter Hauge e il brasiliano Kaio Jorge, obiettivo di diversi club europei

Il calciomercato del Milan procede spedito verso il prossimo campionato di Serie A . Come riporta "La Gazzetta dello Sport", la prima trattativa riguarda il futuro Franck Kessiè , che proprio ai microfoni della rosea ha dichiarato di volere restare a Milano per sempre.

Si divideranno invece, probabilmente, le strade del club rossonero e di Jens Petter Hauge, attaccante classe 1999 arrivato al Milan dal Bodo Glimt nell'estate 2020. Proprio il norvegese dovrebbe essere il sacrificato per portare introiti nelle casse dei rossoneri. Diversa poi la situazione legata a Kaio Jorge. L'attaccante brasiliano è richiesto non solo dal Milan, ma è un obiettivo importante anche della Juventus e del Benfica, interesse che complica l'arrivo del classe 2002 a Milano. Dopo l'acquisto di Olivier Giroud dal Chelsea per 2 milioni di euro, il Milan ha ceduto Hakan Calhanoglu ai "cugini" dell'Inter, ritrovandosi di fatto a dover sostituire un pezzo pregiato dello scacchiere del tecnico Stefano Pioli. Diversi i i nomi accostati alla società di Milanello, dall'interesse per l'atalantino Josip Ilicic al tedesco Julian Brandt.