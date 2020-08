Calciomercato Milan, i rinnovi dei big: Ibrahimovic, Calhanoglu e Donnarumma sono una priorità. La situazione

Si accende il calciomercato in casa Milan.

Dopo l’ottimo finale di stagione, la dirigenza sta lavorando per regalare al tecnico Stefano Pioli i rinnovi contrattuali di alcune pedine fondamentali del suo scacchiere. Su tutti sembra in dirittura d’arrivo il prolungamento di Zlatan Ibrahimovic che, dopo i tanti tira e molla degli ultimi mesi, ha tranquillizzato la piazza affermando di voler vestire ancora per un altro anno la casacca rossonera. L’accordo di massima tra il giocatore e il club sarebbe fissato sui 5 milioni di euro tra stipendio e bonus, con l’agente dello svedese Mino Raiola che lavorerà per trovare l’intesa definitiva nel corso dei prossimi giorni.

Altra questione sul tavolo del procuratore campano e della società di Via Aldo Rossi è quella legata al futuro di Gigio Donnarumma. Per l’estremo difensore si starebbe lavorando per aggiungere una clausola rescissoria di poco inferiore a 50 milioni di euro, con il classe ’99 che non ha mai nascosto la volontà di rimanere al Milan ancora per diverso tempo.

Scenario diverso, invece, quello di Lucas Paquetà, sempre più ai margini della rosa e prossimo al trasferimento. Per il brasiliano si era fatta avanti la Fiorentina, che tuttavia non ha ancora trovato la formula giusta da proporre ai rossoneri per un possibile acquisto. Ulteriore conferma, anche a livello contrattuale, potrebbe arrivare per Hakan Calhanoglu: il trequartista turco – in scadenza nel 2021 – sta spingendo per ottenere un ulteriore prolungamento fino a giugno 2025, con il suo agente che dovrebbe riuscire a trovare un accordo con il club per una cifra complessiva di 3,2 milioni di euro.