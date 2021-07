Calciomercato Milan, ecco Giroud: cifre e dettagli del prossimo colpo rossonero

Olivier Giroud, attaccante del Chelsea, nei prossimi giorni diventerà un nuovo giocatore rossonero

Dopo settimane di tira e molla, si sblocca la trattativa con il Milan per l'attaccante del Chelsea Giroud. Il club rossonero sta già programmando le visite mediche per il calciatore, che precederanno la firma sul contratto che legherà il francese ai rossoneri. Accordo economico già trovato sulla base di un biennale da 3,5 milioni a stagione. Fumata bianca anche per l'accordo con i Blues: il Milan - come riportato da "Tuttosport" - verserà al Chelsea, che aveva rinnovato il contratto di Giroud in maniera uniletarale, un milione di euro di indennizzo a cui se ne aggiungerà un altro di bonus.