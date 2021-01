Calciomercato Milan, è ancora rebus in difesa: sfuma Simakan, Maldini punta Tomori del Chelsea. La situazione

Il Milan con una partenza bruciante si trova in testa alla classifica di Serie A.

La squadra è abbastanza profonda in tutti i reparti, ma la dirigenza rossonera starebbe lavorando per regalare qualche rinforzo a Stefano Pioli. Frederic Massara e Paolo Maldini si starebbero maggiormente concentrando sul reparto difensivo . Dopo che la trattativa con Mohamed Simakan – centrale dello Strasburgo – sembrerebbe ormai definitivamente sfumata, i pensieri dei rossoneri sarebbero virati su Fikayo Tomori.

Il giovane calciatore britannico attualmente in forza al Chelsea non sta trovando lo spazio che vorrebbe nei Blues, e gradirebbe cambiare aria per provare una nuova esperienza altrove. Tomori è un classe ’97 e rientrerebbe a pieno nel progetto tecnico rossonero, ma la franchigia londinese non è pienamente convinta di volersi privare di un giocatore certamente di prospettiva. L’opzione che appare più plausibile, e a cui le due società stanno lavorando, è un prestito con diritto di riscatto a 27 milioni di sterline. Il centrale inglese ha estimatori anche in Premier League, con Newcastle e Leeds in lizza per assicurarsene le prestazioni.

L’allenatore dei Blues Frankie Lampard è stato interrogato sulla situazione di Tomori e lo ha elogiato per il grande impegno con cui sta provando a ritagliarsi maggiore spazio, lasciando ancora qualche dubbio sul suo futuro.