Calciomercato Milan, dal Lione arriva Tatarusanu: l’ex Fiorentina sarà il vice Donnarumma, cifre e dettagli

Il portiere della nazionale rumena, Ciprian Tatarusanu, ha deciso di affrontare una nuova sfida in Italia per vestire la maglia del Milan.

Il trasferimento si è concretizzato in tempi piuttosto celeri, il Lione incasserà per la cessione del cartellino del portiere ex Fiorentina una cifra pari a cinquecentomila euro. Il portiere, che vestirà la maglia numero 1, farà da secondo a Gigio Donnarumma, che invece continuerà ad indossare la 99, rilevando di fatto il posto che nella scorsa stagione è stato prima di Pepe Reina e poi di Asmir Begovic.

