Calciomercato Milan, Botman: “Club meraviglioso. Il Lille e il mio futuro…”

Le dichiarazioni del difensore centrale del Lille, Sven Botman, circa l'interessamento del Milan nei suoi confronti

Si è conclusa nella giornata di ieri la finestra dedicata alla sessione di calciomercato invernale. Il Milan di Stefano Pioli ha corteggiato il difensore classe 2000 Sven Botman per tentare di rinforzare la retroguardia dell'ex allenatore della Fiorentina, dato il brutto infortunio di Simon Kjaer che con ogni probabilità non riuscirà a recuperare entro la fine della corrente stagione agonistica. Proprio il calciatore di proprietà del Lille è intervenuto ai microfoni di Ziggo Sport per tracciare un quadro del suo futuro strizzando l'occhiolino allo stesso "club meraviglioso", così definito da lui. Di seguito, le dichiarazioni di Botman.