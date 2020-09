Calciomercato Milan, arriva Hauge: “Pronto per questo grande passo, ho un obiettivo”

Jens Petter Hauge è pronto per la sua nuova avventura in rossonero.

Il norvegese, dopo aver letteralmente stregato Stefano Pioli e la dirigenza milanese in Europa League, è pronto a sbarcare a Milano con un investimento relativo, sui quattro milioni di euro, e con il grande entusiasmo dell’attaccante classe ’99 che ha spinto per una chiusura rapida.

“Naturalmente il Milan è un grande club, ora che il trasferimento sta per diventare realtà posso dirlo. Sarà emozionante vedere cosa succederà nei prossimi giorni, spero che ora mettiamo tutto a posto. Mi sentivo pronto per fare un passo del genere, devo soltanto ringraziare il Bodo/Glimt per la collaborazione che ha mostrato negli ultimi giorni. Ci sono state già alcune conversazioni, non vedo l’ora di poter parlare adeguatamente con queste persone (Maldini e la dirigenza, ndr). Oggi si tratta principalmente di arrivare in Italia e fare dei test. Ho avuto un’ottima stagione e questo sarà un ulteriore passo, che non vedo l’ora di fare. È difficile lasciare la squadra, c’è sempre stata un’atmosfera speciale, ma tutti concordano sul fatto che sia il momento giusto di andare via”, ha dichiarato Hauge ai microfoni di TV 2 Sporten ha ripreso il giocatore mentre si imbarcava per Milano.