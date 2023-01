Calciomercato Acr Messina: ufficiali gli arrivi in Sicilia di Ferrara, Perez e Kragl

Il difensore nato a Canosa di Puglia (Bari) il 13 maggio 1993, che ha appena risolto il contratto che lo legava al Catania"è già a disposizione dello staff tecnico", come comunicato dallo stesso club. Approda in Sicilia anche Perez, "il rinforzo offensivo d’esperienza individuato dalla società biancoscudata. Prima punta possente grazie ai 187 centimetri d’altezza, abbina capacità fisiche a qualità tecniche. Nella sua lunga carriera in Italia, è stato un autentico trascinatore e leader offensivo con le maglie di Ascoli e Pisa. Dopo le esperienze con Cosenza, Piacenza ed Arezzo, diventa un punto di riferimento per la Virtus Francavilla nel girone C di Serie C. In Puglia l’attaccante colleziona oltre settanta presenze. In questa prima parte di stagione, è sceso in campo dieci volte tra campionato e coppa trovando la rete nel match contro l’Audace Cerignola", si legge nella nota diramata dal Messina.