ACR Messina, Statella: “Contro il Palermo prestazione top nel secondo tempo”

Le dichiarazioni di Giuseppe Statella, calciatore dell'ACR Messina, a proposito del pareggio maturato con il Palermo

Secondo pareggio consecutivo per l'ACR Messina, punto prezioso ottenuto stavolta nel derby siciliano contro il Palermo. Finisce 2-2 al "Renzo Barbera", i giallorossi si trovano in doppio svantaggio dopo i primi quarantacinque minuti, reti di Brunori e Valente. Messina che cambia volto nella ripresa, grazie anche ai cambi operati dal tecnico Raciti. I peloritani non demordono e trovano prima la rete che accorcia le distanze con Goncalves, poco più tardi arriva il pareggio con Marginean.