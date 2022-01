Acr Messina, il club punta Angileri: l’ex Palermo può arrivare in prestito secco

Svincolato dopo il fallimento del Palermo, oggi Antony Angileri è di proprietà della Sampdoria

Seconda giornata di allenamenti ieri per l'Acr Messina. Dopo le sei positività al Covid-19 emerse all'interno del gruppo squadra, di cui quattro calciatori, si era temuto il peggio. Invece, dopo l'ennesimo ciclo di temponi molecolari a cui si è sottoposta la squadra, non è emersa alcuna nuova positività. Ragion per cui, gli uomini di Ezio Raciti sono tornati in campo per proseguire la preparazione in vista della ripresa del campionato. E hanno svolto una doppia seduta tra palestra e campo.