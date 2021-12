ACR Messina, dal management alla guida tecnica: è stallo totale. Le ultime

L'ACR Messina riprenderà gli allenamenti il primo gennaio per preparare meticolosamente il derby contro il Palermo di Silvio Baldini

"Stallo totale in casa Messina ", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" puntando i riflettori sul prossimo avversario del Palermo nel Girone C di Serie C .

La compagine peloritana riprenderà gli allenamenti in vista del derby contro i rosanero il primo di gennaio, ma permangono i rebus legati al management e alla guida tecnica. "L'ipotesi che in panchina possa rimanere Raciti non è più da scartare, anzi rimane la più probabile nel caso in cui Sciotto e Lo Monaco decidano di ricucire lo strappo. Contrariamente, invece, Novelli sarebbe pronto a tornare sulla panchina giallorossa. Oggi il patron Sciotto potrebbe rompere gli indugi", si legge sulla Rosea.