ACR Messina, Carillo è giallorosso: il difensore ex Casertana arriva dal Genoa

Continuano le manovre di calciomercato in entrata per l'ACR Messina. Il club siciliano mette a segno un colpo in difesa per la prossima stagione di Serie C 2021-2022. In arrivo dal Genoa, il difensore centrale, Luigi Carillo, ex Casertana

⚽️

L'ACR Messina continua a ritmi serrati la sua campagna trasferimenti in vista del prossimo campionato di Serie C 2021-2022. Il club siciliano, molto attivo sul fronte acquisti, è pronto ad ufficializzare un altro colpo in entrata da mettere a disposizione del tecnico campano, Sasà Sullo.

Come riporta infatti "TuttoC", il club giallorosso sembrerebbe aver definito l'accordo per l'approdo in Sicilia del difensore ex Casertana e Sambenedettese, Luigi Carillo. Il centrale, classe 1996, approderebbe all'ACR Messina dal Genoa, club che detenava la proprietà del suo cartellino, a titolo definitivo. Il venticinquenne difensore sembrerebbe aver già firmato con la società isolana un contratto che lo legherebbe al club del patron Sciotto per le prossime due stagioni.