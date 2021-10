PSG, Pastore:”Messi? Pensavo restasse a Barcellona. Amerò sempre Parigi e i tifosi”

Le parole dell'ex rifinitore del Palermo e attuale giocatore dell'Elche in merito al clamoroso passaggio di Lionel Messi al PSG

Messi al PSG un colpo inaspettato. Io a Parigi ancora coccolato dai tifosi.

Queste le parole di Javier Pastore, centrocampista dell'Elche con un passato tra Palermo e PSG intervenuto in merito al passaggio di Lionel Messi tra le fila della compagine parigina. Uno dei colpi più clamorosi e inaspettati delle ultime finestre di calciomercato, con il fuoriclasse argentino che dopo tanti anni di permanenza al Barcellona ha lasciato la gran casa blaugrana per approdare transalpino. Un trasferimento che ha sorpreso non poco l'ex rifinitore del Palermo, compagno con la maglia della Nazionale albiceleste del 6 volte Pallone d'Oro.

In un'intervista rilasciata ai microfoni di RMC, Pastore ha detto la sua proprio sulla nuova avventura di Messi al PSG, ex squadra mai dimenticata dal classe '89 attualmente in forza all'Elche. Ecco, di seguito, le sue dihiarazioni:"Sono rimasto un po' sorpreso perché sinceramente pensavo che sarebbe rimasto a Barcellona, ​​​​Quando è uscita la notizia che non poteva restare, sapevo già che l'unica squadra che potrebbe prenderlo, era il PSG. Non solo per i soldi, ma anche per la città, la qualità della vita e un sacco di cose. Per lui era l'opzione migliore per unirsi al PSG. Ora sono un tifoso non solo del PSG , ma anche di Messi".

"È un club dove ho giocato e mi fa piacere che ci giochi anche il miglior giocatore del mondo. Sono giocatori che trasmettono qualcosa anche guardandoli. Non ce ne sono molti così. È un giocatore straordinario. Può fare un'azione per vincere una partita, come abbiamo visto nell'ultima partita di Champions League con il Manchester City, ha accelerato, passato e segnato come se fosse facile giocare a calcio. Può fare la differenza da solo. Anche se ha 35 anni, continuiamo a vedere che può fare la differenza".

"Avevo 19 anni quando ho iniziato in nazionale e l'ho già visto in allenamento, nel bodybuilding. Sai che è il miglior giocatore del mondo e tu vederlo allenarsi due ore prima, in sala pesi, fa le sue cose. Quando lo vedi, significa che i giovani o noi - giocatori normali - dobbiamo farlo molto di più per stargli accanto. È qualcosa che i giocatori come Leo se ne va".

"L'affetto dei tifosi del PSG? E' meraviglioso. Mi viene ancora mostrato tanto amore. Ricordo anche le mie prime partite al Parco dei Principi, sono state eccezionali. Non so come spiegarlo, ma mi tocca molto. L'ultima. volte allo stadio con i tifosi è stato impressionante. Volevo piangere, ma non ce la faccio davanti alla gente. Non escono le lacrime! Ma quando sono arrivato in albergo con mia moglie, ero molto commosso. È stata una sensazione eccezionale ".