Paris Saint-Germain, ancora presto per i saluti: Messi vicino al rinnovo fino al 2024

Lionel Messi ha vissuto forse uno dei mesi più intensi della propria carriera, culminatosi con il sogno di una vita: il trofeo del campionato Mondiale vinto in Qatar con la sua Argentina. Tuttavia, la vittoria ottenuta proprio contro la Francia non ha lasciato di buon umore i parigini, città in cui la stessa "pulce" lavora con il Paris Saint-Germain. In alcuni bar locali è stata persino poggiata sul pavimento la maglia di Messi invitando i clienti a pulirsi le scarpe sopra la casacca del fenomeno argentino.