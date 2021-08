Calciomercato PSG, Messi ad un passo: dal tweet della notte alle cifre dell’affare

Lionel Messi è vicino a vestire la maglia del PSG. La romantica storia calcistica tra il fuoriclasse di Rosario e il Barcellona, ha trovato la sua amara conclusione con il mancato rinnovo contrattuale dell’argentino e l’addio...

Il club francese - al naufragarsi della trattativa tra Messi e il Barcellona per la permanenza in Spagna della Pulga - sembrerebbe ormai aver messo le mani su quello che, se non è il colpo del secolo, molto gli si avvicina. Non per cifra monstre del cartellino - come accaduto nel caso di Neymar -, ma per la portata di un affare senza logiche, a coronamento di un organico pianificato e costruito dalla dirigenza transalpina senza badare a spese. Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi, Wijnaldum sono solo i colpi nuovi di una rosa già ricca di talento in ogni zona del campo, e che con l'inserimento del sei volte Pallone d'oro, inevitabilmente, diventerà una macchina da gol settata alla conquista celere e senza difficoltà della tanto bramata Champions League.