Calciomercato Barcellona, Messi e l’opzione PSG: le ultime sul futuro della Pulga

Lionel Messi-Barcellona: un binomio destinato a dividersi?

Il contratto del numero 10 che ha fatto la storia recente del club blaugrana è in scadenza. Secondo quanto riportato da TNT Sports Brasil, il Paris Saint Germain avrebbe già mosso i primi passi ufficiosi per convincere la Pulga a cucirsi addosso i colori sociali della franchigia parigina. Il patron Nasser Al-Khelaifi avrebbe, pertanto, fatto pervenire a Lionel Messi un’offerta per un biennale con opzione per un’ulteriore stagione.

L’argentino andrebbe a completare il reparto offensivo dello scacchiere di Mauricio Pochettino, già colmo di talenti che stanno trascinando a suon di gol e prestazioni prolifiche il Psg in Champions League. La fonte che ha rivelato la presunta offerta del club francese è Marcelo Brechler, stessa persona che anticipò il trasferimento di Neymar a Parigi. In casa Barcellona, tuttavia, il ritorno alla presidenza di Joan Laporta ha aumentato le chance di una permanenza di Messi tra le fila blaugrana. Seguiranno aggiornamenti..

