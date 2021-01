Barcellona, senti Samuel Eto’o: “Ansu Fati? Club lo tuteli, può essere l’erede di Messi”

Continua il legame indissolubile tra Samuel Eto’o ed il Barcellona.

L’ex calciatore camerunese è tornato a parlare del club blaugrana ed in particolare del possibile futuro roseo della squadra grazie al talento classe 2002 Ansu Fati. In un’intervista rilasciata al portale britannico ‘Sport Bible‘, l’ex attaccante dell’Inter ha commentato così: “Penso che sia l’uomo giusto per il futuro. Attualmente sta facendo cose incredibili, quindi penso che il club abbia davvero bisogno di lavorarci e di prendersi cura di lui. Si spera che sarà lui a sostituire Messi“.

Attualmente infortunato il baby prodigio dovrebbe rientrare i primi giorni del mese di Marzo, ma sono i numeri a parlare per lui: dal suo esordio con la maglia del Barça, Ansu Fati ha servito cinque assist e ha segnato 13 gol in 43 partite, quattro in questa stagione.

In attesa che Messi chiarisca il suo futuro -contratto in scadenza il 30 giugno 2021-, Eto’o ha già capito che Ansu sarà l’erede di Leo al Barcellona.