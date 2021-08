Barcellona, Messi e l’ultimo saluto: alle 12:00 conferenza stampa d’addio al Camp Nou

L'asso argentino saluterà definitivamente la sua ex squadra. Direttamente dal Camp Nou il sei volte Pallone d'Oro chiuderà la sua storia in blaugrana

Una decisione certamente sofferta, difficile, ardua in ogni su sfaccettatura burocratica e sentimentale. Il Barcellona perde Messi e Messi perde il Barcellona. Due compagni destinati ad innamorarsi a prima vista e che, dopo 21 anni, sono costretti a separarsi per le rigide regole economico-finanziarie imposte dalla Liga. Uno scenario triste per tutti i romantici del calcio ma soprattutto per i tifosi blaugrana, che perdono il loro 10, per un ventennio stella polare di notti gloriose sempre in seno agli stessi colori. Oggi la storia fa, però, un passo in avanti, voltando pagina e scrivendo un capitolo tutto nuovo non solo per quel che riguarda Messi, ma per il mondo del calcio nella sua più comune e quotidiana generalità.