Barcellona, la confessione del vice di Setien: “L’avventura ai blaugrana è stata dura. Con Messi non c’era la chimica giusta”

Il Barcellona negli ultimi anni sta attraversando momenti complicati.

Ronald Koeman sta provando a far ripartire una squadra che sembra arrivata alla fine di un ciclo, con la cocente eliminazione contro il Psg negli ottavi di Champions League. Le difficoltà però vengono da lontano, e già nella scorsa stagione i catalani avevano riscontrato problemi in termini di risultato. I risultati altalenanti erano costati il posto a Valverde, che era stato sostituito con Quique Setién.

Il malcontento generale aveva però portato al sollevamento dall’incarico al termine della stagione proprio di Setién con l’arrivo dell’attuale tecnico olandese. A mesi di distanza è voluto tornare sull’esperienza al Barça Eder Sarabia, il vice di Setién la scorsa stagione.

Sarabia racconta del rapporto non idilliaco con Leo Messi: “Non siamo stati in grado di trovare le chiavi giuste per ottenere il meglio. La chimica non era quella desiderata. Non trovammo il miglior Messi nello stato d’animo. Deve essere più tranquillo per sviluppare il suo calcio. All’inizio ho avuto ottime conversazioni calcistiche con lui. È un vincitore, devi solo parlargli di calcio, dargli due o tre messaggi per vincere. Ha il resto”.

Il vice di Setién prova comunque a giustificare il fuoriclasse argentino: “Essere Messi è molto difficile. Sei il miglior giocatore di tutti i tempi. Sei molto conosciuto. Non puoi uscire per strada. Ti chiudi nel tuo gruppo di amici e familiari. Non hai altri tipi di relazioni, né puoi contrastare le opinioni con gli altri. Tutto questo produce esaurimento mentale e stanchezza. Questo è il motivo per cui voleva andare via”.