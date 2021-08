Barcellona, il saluto di Messi: domani l’argentino in conferenza stampa

Lionel Messi lascia il Barcellona dopo un percorso trionfale vissuto a pieno con la maglia Blaugrana

La Pulga parlerà nella giornata di domani alle ore 12.00 all'Auditorio del Camp Nou per spiegare le motivazioni del suo addio. Con ogni probabilità potrebbe essere svelata anche la destinazione futura del forte attaccante argentino. Resta in pole il Psg che, qualora riuscisse ad avvalersi della prestazioni di Messi, costruirebbe un tandem offensivo letteralmente da sogno. Neymar, Mbappé e Di Maria tra i tanti verrebbero affiancati da un extraterrestre in grado di fare la differenza in qualsiasi squadra di calcio.