Al via il contest Miss AI Palermo 2023

Mediagol organizza il primo “Miss AI Palermo 2023”, un concorso di “bellezza” per soggetti virtuali realizzati tramite l’intelligenza artificiale in tema Palermo. Il contest si svilupperà in due fasi: la prima, da oggi fino al 18 maggio, in cui si potranno inviare le foto; la seconda fase, dal 19 maggio al 24 maggio, in cui si potranno votare le opere.